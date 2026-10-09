Балов се надява да финишира сезона със Звезда без загуба

Изгряваща звезда в българския футбол, Кристиян Балов е едно от новите лица на Цървена звезда (Белград) – клубът, към който се присъедини това лято. Младият талант вече е оставил своя отпечатък в националния отбор на България, като им даде преднина срещу Люксембург с впечатляващ гол и има сериозен принос за първата победа в Лигата на нациите – 2:0, дошла след равенство и две поражения преди това. Междувременно, неговият отбор на Цървена звезда остава непобеден в първенството: девет победи и едно равенство в първите десет кръга. Рекорд, който дори ги кара да мечтаят за цял сезон без загуба, както се случи с Милан през 1991/92, Арсенал през 2003/04 и Ювентус през 2011/12.

„Досега не сме губили в първенството и можем да го направим, защото сме най-силният отбор в Сърбия. Мисля, че можем да го направим, а това е и целта, която ни е поставил треньорът - да не губим нито един мач до края на сезона. Трябва да го направим и можем да го направим“, каза Балов пред gianlucadimarzio.com.

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Цървена звезда спечели последните девет поредни шампионски титли, започвайки от 2017 година насам.

„В Сърбия има четири или пет добри отбора, но също и Партизан, който не е в най-добрата си форма в момента. И да не забравяме Железничар Панчево, които са най-добрите сред останалите отбори. Те играят добър футбол, те са отбор, който знае как да играе. Но ще ви кажа какво мисля: за мен би било по-добре, ако имаше възможност да имам наистина сериозен съперник за титлата“, коментира роденият през 2006 година играч, когато го попитаха за желанието му да играе в по-конкурентна лига, със съперници, наистина способни да се борят за титлата.

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В дербито срещу големия местен съперник Партизан, Цървена звезда спечели с 2:1 в оспорван мач въпреки голямата точкова разлика в класирането. Белградското дерби всъщност не е загубило нищо от чара си - дори аутсайдерът винаги може да спечели.

„Те вкараха гол още в първата минута, но ние сме по-добрият отбор. Играхме много добре и имахме четири или пет положения, дори сами срещу вратаря. Те може да вкараха рано, но ние сме по-добрият отбор, вкарахме два гола и ги победихме“, каза още Балов.

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В момента Балов и съотборниците му в Звезда се фокусират върху Лигата на конференциите. Цървена звезда на Балов ще дебютира срещу Лугано на 15 октомври (четвъртък).

„Искаме да стигнем възможно най-далеч. Имаме качествата и мисля, че можем да стигнем до полуфиналите или финала. Изненадващото напускане на треньора Деян Станкович? Не искам да говоря за това, става въпрос за отношенията между него и клуба“, каза той, споменавайки и бившия халф на Интер.

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Накрая младият флангови нападател разкри и коя лига е по-конкурентна: България или Сърбия.

„За мен в момента имаме четири или пет отбора в България, които могат да спечелят титлата. Но в Сърбия също има четири или пет отбора. Бих казал 50 на 50. Въпреки това, избрах този клуб с мисъл за бъдещето. За мен това е страхотен отбор, исках да играя за качествен състав. Това е трамплин и оттук мога да стигна до големи клубове. В нашия отбор имаме Арнаутович и Крунич, които дават много съвети и за мен това е безценно. Марко е фантастичен човек, легенда, страхотен играч и искам да му благодаря за всичко. Харесва ми Белград. Приятелката ми живее с мен и се чувствам наистина добре и щастлив там“, завърши Балов.

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