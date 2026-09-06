Балов влезе от пейката и помогна на Звезда да удържи победата в дербито на Белград

Българинът Кристиян Балов игра половин час при победата на клубния си отбор Цървена звезда с 2:1 във вечното дерби на сръбския футбол срещу тима на Партизан.

Трите точки поставиха в изключително комфортна и позната ситуация шампионите, които оглавиха еднолично класирането с три точки пред втория Войводина, който също играе тази вечер. "Звездашите" са с два мача по-малко, имат само два допуснати гола в сръбската Супер Лига този сезон и изглежда, че се отправят към поредна титла, след като от 2018 г. насам неизменно стават шампиони. За тях единствено остава горчивината, че не успяха да преодолеят квалификациите в Шампионската лига и Лига Европа и ще трябва да участват в основната фаза на най-ниско ранкирания турнир под шапката на УЕФА Лига на конференциите.

За Партизан пък положението става още по-лошо, след като "черно-белите" за пореден сезон се провалиха в Европа и отпаднаха в плейофния мач за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. В Супер Лигата на западните ни съседи пък това бе общо четвърто поражение в едва седем мача за партизанчани, които изостават на вече 11 точки от вечния си съперник и се намират на 12-тото място във временното класиране.

Балов стартира сблъсъка на резервната скамейка, като той се появи в 68-ата минута на 180-ото дерби на Белград, заменяйки единия от двамата голмайстори на "звездашите" тази вечер Мирко Иванич, който бе и големият герой на вечерта, след като блесна още с асистенция. Иначе на пейката започна още ветеранът Марко Арнаутович, който се появи на терена заедно с българина и смени другия голмайстор Бамба Диенг. Това се случи, когато резултатът вече бе 2:1 в полза на Звезда и старши треньорът на шампионите разчиташе на Балов и Арнаутович да спомогнат преднината да бъде запазена.

Това бе и възможно най-добрият начин, по който Кристиян Балов отпразнува придобиването на сръбски паспорт, за което стана ясно по-рано днес.

Кристиян Балов придоби сръбски паспорт

Край тъчлинията пък на Партизан бе бившият треньор на ЦСКА Саша Илич. Интересното е, че по време на престоя си в България Илич също загуби първото вечно дерби, в което бе наставник, когато през есента на 2022 г. допусна поражение с "червените" от Левски с 0:2. След това обаче бе много близо до спечелването на титлата, на което се надяват феновете на Партизан, а те не са виждали техните любимци да стъпват на върха на сръбския футбол от 2017 г. насам. През сезон 2022/2023 обаче селекцията на Илич остана само на точка от шампиона Лудогорец.

Дербито стартира с минута мълчание в памет на сръбския генерал Ратко Младич, който почина на 27 август 2026 г. Младич бе една от основните фигури по време на югославските войни през 90-те години на миналия век, а Международният наказателен трибунал в Хага бе издал обвинение срещу него в извършване на военни престъпления и геноцид заради дейността му.

Вече веднъж феновете на Цървена звезда бяха глобени от УЕФА, защото скандираха името на Младич и направиха друга хореография в негова памет, поради което клубът няма да може да продава билети за следващото си гостуване в евротурнирите.

УЕФА глоби Цървена звезда заради фенове, скандиращи в чест на Ратко Младич

Това обаче далеч не бе единствената хореография на "звездашите" тази вечер, които сътвориха истинско факлено шоу по трибуните на "Мала Маракана", която за пореден път не разочарова и създаде впечатляваща атмосфера.

Партизан започна мача по най-добрия възможен начин, повеждайки с гол на Жеа само 49 секунди след началото.

Въпреки това Бамба Диенг изравни за Цървена звезда в 17-ата минута, а Мирко Иванич от дузпа в 28-ата оформи крайния резултат.

В следващия си мач Цървена звезда и Балов ще имат гостуване на Радник. Този двубой е на 10 септември (четвъртък) от 20:00 часа българско време, като това е част от отменените срещи на шампионите покрай европейските им изяви през летните месеци. Партизан от своя страна в редовен мач от сезона ще бъде домакин на Войводина, като този двубой е на 13 септември (неделя) от 22:00 часа.

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