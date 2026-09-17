Измъчена победа за Звезда, Балов отново не получи шанс

Цървена звезда спечели гостуването си на Железничар (Панчево) с 2:1 и увеличи на 4 точки преднината си пред втория в класирането на сръбската Суперлига Войводина. Кристиян Балов остана на пейката за гранда от Белград, а победното попадение отбеляза резервата Лоизос Лоизу в 89-ата минута.

Звезда влезе в двубоя след само една грешна стъпка в първите си 8 мача от първенството. Макар и без някои от основните си футболисти в стартовия състав, отборът на Алберт Риера поведе още в 13-тата минута. Точен беше Милош Велкович след удар с глава на Бамба Денг и рикошет в защитник на Железничар, който прати топката на крака на защитника на шампионите.

Отговорът на домакините дойде в самия край на полувремето. Центриране на Шимао Педро завари неподготвени защитниците и вратаря на Цървена звезда, а Мирко Миликич се извиси и с глава прати топката в мрежата за 1:1.

През второто полувреме футболистите на Железничар отправиха 12 удара, а техният съперник само два, но един от тях се оказа голов. Секунди преди изтичането на редовното време кипърският национал Лоизу получи пас от Тими Елшник и с много красив изстрел донесе трите точки на Звезда.

Снимка: sportal.rs

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