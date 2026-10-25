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Цървена звезда с трудна победа в белградско дерби, Балов не игра

  • 25 окт 2026 | 23:25
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Цървена звезда с трудна победа в белградско дерби, Балов не игра

Българският футболист Марто Балов остана неизползвана резерва при победата на Цървена звезда с 1:0 като гост на ОФК Белград в среща от 13-ия кръг на сръбската Суперлига. Единственото попадение в това белградско дерби бе дело на Александър Катай (45+1′).

Гостите имаха инициативата през първото полувреме, като още в 14-ата минута Катай изпрати топката в мрежата, но попадението му бе отменено заради засада.

В добавеното време на първата част Цървена звезда все пак поведе. Лоизу центрира от десния фланг, а Катай засече топката с глава от около девет метра и я изпрати в далечния ъгъл на вратата.

След почивката ОФК Белград заигра по-активно и създаде няколко опасности пред вратата на гостите. В добавеното време домакините бяха близо до изравняване след корнер, но Туре не успя да достигне топката пред далечната греда.

С победата Цървена звезда събра 37 точки и продължава да води убедително в класирането, като има осем точки аванс пред втория Войводина. ОФК Белград заема 11-ото място с 11 точки.

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