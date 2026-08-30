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Балов пропусна победа на Цървена звезда над Земун

  • 30 авг 2026 | 23:27
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Балов пропусна победа на Цървена звезда над Земун

Цървена звезда победи Земун с 2:0 в гостуването си от 7-ия кръг на сръбската Суперлига. Точни за успеха на гостите бяха Мирко Иванич (58') и Мохамед Абу Фани (90+2'). Кристиян Балов не попадна в групата на гостите за този мач.

Домакините първи пропуснаха златен шанс в 18-ата минута, когато Муса Меши нацели горната греда с мощен удар.

В 37-мата минута Цървена звезда получи право да изпълни дузпа за фаул срещу Шарич, но Александър Катай я пропусна, след като вратарят Младен Живкович спаси удара му.

Резултатът бе открит в 58-ата минута, когато след центриране от корнер на Мохамед Абу Фани, Мирко Иванич засече топката с глава в мрежата за 0:1.

В добавеното време на мача, в 92-рата минута, Мохамед Абу Фани оформи крайното 0:2 със силен шут от границата на наказателното поле.

След този успех Цървена звезда е с пълен актив от15 точки и дели първото място в класирането с Войводина. Земун остава на последната 16-а позиция с актив от 1 точка.

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