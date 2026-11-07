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Кифисия отново се доказа като силен гост, Алекс Петков не игра

  • 7 ное 2026 | 21:20
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Кифисия отново се доказа като силен гост, Алекс Петков не игра

Алекс Петков остана на пейката при успеха на Кифисия с 3:1 като гост на аутсайдера Волос в среща от 10-ия кръг на гръцката Суперлига. Българският защитник не взе участието в пет от последните шест официални мача на своя тим, като в този период игра само в мача за Купата на Гърция срещу Астерас Триполис, спечелен с 2:0.

Кифисия нямаше проблеми да стигне до победата срещу домакините, които са на дъното в таблицата с 0 точки. Волос изненадващо поведе с гол на Джан Уртадо (4'), но до почивката Апостолос Христопулос изравни, а след нея две попадения на Анхело Сагал решиха крайния изход на двубоя.

С днешния успех Кифисия събра актив от 14 точки и се утвърди на 7-ото място в класирането. Отборът на Себастиан Лето е един от най-силните гости в първенството и е спечелил 9 от точките си на чужд терен.

В следващия кръг Кифисия ще гостува на ПАОК в Солун. Тимът на Кирил Десподов е 4-ти в таблицата, а утре му предстои сблъсък с Олимпиакос в Пирея.

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