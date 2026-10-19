Алекс Петков не игра при драматична загуба на Кифисия

Алекс Петков остана на пейката във втори пореден мач на Кифисия. Неговият отбор загуби с 1:2 у дома от Арис (Солун) и заема 10-о място във временното класиране на гръцкото първенство, а гостите се изкачиха на 5-а позиция.

Бившият португалски национал Брума изведе Арис напред от дузпа в 32-рата минута, но в 53-тата Анхело Сагал възстанови равенството. Победата на тима от Солун донесе Бенхамин Гаре в 89-ата минута.

Водачът Панатинайкос разгроми Астерас Триполис с 5:1. ПАО нямаше никакви проблеми и събра 18 точки, а вторият Олимпиакос е с 14, след като спечели с 2:0 визитата си на Панетоликос.

ПАОК спечели с 2:1 солунското дерби срещу Ираклис. Отборът на контузения Кирил Десподов изтръгна трите точки с гол в добавеното време на Янис Михалидис. Малко преди това символичните гостите бявха останали с човек по-малко след червен картон на Йоан Рош. "Черно-белите" са трети в подреждането с 15 точки.

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