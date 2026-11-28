Тонислав Йорданов не влезе при скъпоценен успех на Кишварда

Кишварда записа изключително важна победа в битката за оцеляване в унгарския елит. Отборът на Тонислав Йорданов надделя с 3:2 над Нирегихаза като домакин в среща от 15-ия кръг на първенството. Българският нападател остана неизползвана резерва.

С успеха Кишварда прекъсна серията си от седем поредни шампионатни срещи без победа и се изкачи на десетото място с 16 точки. Нирегиаза остава на дъното на класирането с 12 точки.

Гостите поведоха още в 7-ата минута чрез Роко Жикович, а Доминик Солтес изравни в 52-рата. Три минути по-късно Ниредхаза остана с човек по-малко след втори жълт картон на Балаж Манер.

Мирослав Бабяк даде аванс на домакините в 80-ата минута, но Марко Квасина възстанови равенството в 88-ата. В третата минута на добавеното време резервата Шома Новотни донесе победата на Кишварда.

В останалите два мача от съботната програма Вашаш победи Хонвед с 2:1, а Уйпещ се наложи с 3:2 над МТК Будапеща.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google