Визела допусна обрат срещу един от лидерите

Визела загуби с 1:2 при гостуването си на Лузитания в двубой от 12-ия кръг на второто ниво на португалския футбол. Българският национал Андреа Христов започна като титуляр и капитан на гостите, Ангел Бастунов остана извън стартовия състав, но се включи в последните десетина минути.

След поражението Визела остава с актив от 16 точки и заема 10-о място в класирането. Лузитания събра 25 точки и продължава да дели лидерската позиция с втория отбор на Спортинг (Лисабон).

Домакините имаха преимущество през първото полувреме, но вратарят на Визела Антонио Гомис на няколко пъти се намеси решително след удари на Жоао Силва. В 35-ата минута венецуелецът Матиас Лакава изведе гостите напред в резултата. Нападателят преодоля противников защитник по левия фланг, насочи се към вътрешността на наказателното поле и с десния крак прати топката в далечния ъгъл. Андреа Христов получи жълт картон във втората минута на добавеното време на първата част.

В 56-ата минута Мика Боржеш възстанови равенството с куриозно попадение, след като опитът му за центриране изненада Гомис. Положението на Визела се усложни допълнително единадесет минути по-късно, когато Брайт Годуин бе изгонен за втори жълт картон.

Домакините се възползваха от численото си преимущество и стигнаха до победното попадение в заключителните минути. При ситуацията първоначално бе маркирана засада, но след намесата на ВАР голът бе признат.

Визела има само една победа в последните си шест шампионатни срещи и продължава да губи позиции в битката за завръщане в елита на португалския футбол.

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