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  3. Нулево реми за Алекс Петков и Кифисия срещу пряк конкурент в дъното

Нулево реми за Алекс Петков и Кифисия срещу пряк конкурент в дъното

  • 14 сеп 2026 | 01:00
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Нулево реми за Алекс Петков и Кифисия срещу пряк конкурент в дъното

Отборите на Кифисия и Левадиакос завършиха при равенство 0:0 в двубой от 4-тия кръг на гръцката Суперлига. Българският национален защитник Алекс Петков започна като титуляр за домакините от Кифисия и остана на терена през всичките 90 минути, като получи висока оценка за изявите си.

Освен със силните си изяви в защита Петков бе опасен ив атака. Той се включи в предни позиции и в 28-ата минута и тества стража на гостите Елиаси с мощен шут от сериозна дистанция.

След подновяването на играта натискът на Кифисия се засили. Голямата драма в мача настъпи в 76-ата минута, когато след центриране на Факундо Мансо, нападателят Бентеке се извиси в наказателното поле и стреля силно с глава, но топката нацели напречната греда.

След това реми отборът на Кифисия заема 12-о място в класирането с актив от 2 точки. Тимът на Левадиакос пък е на последното 14-о място с 1 точка.

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