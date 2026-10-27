Алекс Петков и Кифисия с нова победа

Българският защитник Алекс Петков игра цял мач за Кифисия, а отборът му спечели с 2:0 гостуването си на Астерас Триполис от 4-тия кръг в турнира за Купата на Гърция. Петков беше стабилен и не допуска сериозни грешки, като обезввреди друг бивш футболист на Левски - Рикардиньо.

Кифисия влезе в мача в много по-добра форма и въпреки че срещата премина равностойно, тимът на Себастиан Лето показа завидна ефективност и стигна до успеха с попадения на Жорди Мбола в 41-вата минута и Димитриос Теодоридис в 51-вата.

За Кифисия това беше четвърта поредна победа в последните пет официални двубоя. Отборът е 7-и в местната Суперлига, а в турнира за националната купа се намира на 5-а позиция с 4 точки.

В друг мач от надпреварата днес Ники Волос победи с 1:0 като гост Пансерайкос.

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