Кифисия се срина в края срещу Панатинайкос за Купата на Гърция, Алекс Петков остана на пейката

Панатинайкос си осигури нов успех в груповата фаза на Купата на Гърция, надигравайки отбора на Кифисия с 2:0 като гост на стадион „Апостолос Николаидис“. В двубой от втория кръг на груповата фаза, „детелините“ пречупиха съпротивата на своя опонент през втората част благодарение на две попадения на резервата Азедин Унаи ('74-дузпа, '89). Любопитното за българските фенове бе, че родният национал Алекс Петков остана извън стартовия състав и изгледа целия мач от резервната скамейка на домакините.

Гостите поведоха в 74-ата минута. Крилото Тете направи отличен пробив в наказателното поле, където бе съборен от защитника Жолибуа, а главният арбитър Дзилос беше категоричен и отсъди дузпа. Зад топката застана Азедин Унаи, който хладнокръвно прати кълбото в долния ляв ъгъл на вратаря Анагнoстопулос за 0:1.

Крайният резултат в срещата бе оформен в 89-ата минута, когато интригата бе окончателно убита. Отново мароканският полузащитник Унаи пое топката около границата на наказателното поле и с изключително красив изстрел я заби право в горния десен ъгъл на домакините за крайното 0:2.

След този успех грандът Панатинайкос записва пълен актив от 6 точки след първите си два мача в турнира и заема 2-рото място в подреждането. Отборът на Кифисия е с 1 точка на 12-ото място.

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