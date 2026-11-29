Айвън Тони подчини тима на Марин Петков

Българският национал Марин Петков изигра пълни 90 минути за Ал-Таавон при поражението с 1:3 като гост на Ал-Ахли в среща от 13-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Бившият футболист на Левски започна като титуляр отляво на полузащитата и получи добра оценка за изявите си.

Ал-Таавон продължава да няма победа от началото на шампионата и остава с 5 точки в актива си, като е на предпоследното 17-о място в класирането. Ал-Ахли вече има 27 пункта и е на 4-та позиция.

Гостите поведоха в 39-ата минута чрез албанския национал Недим Байрами, който се разписа с глава. Във втората минута на добавеното време на първата част английският нападател Айвън Тони възстанови равенството.

В 56-ата минута Марин Петков отправи точен удар към вратата на домакините, но той беше спасен. Ал-Ахли стигна до пълен обрат в 72-рата минута, когато Тони реализира дузпа. Крайното 3:1 оформи бразилецът Матеуш Гонсалвеш минута преди изтичането на редовното време.

За Петков това бе втори пореден мач в рамките на четири дни, в който остана на терена от първия до последния съдийски сигнал. В сряда той изигра цялата среща при нулевото равенство с оманския Ал-Нахда в Азиатската Шампионска лига 2.

На 3 декември Ал-Таавон приема Абха в следващия си шампионатен двубой.

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