Кифисия с първа победа, Алекс Петков влезе за малко

Кифисия записа първа победа през сезона в гръцкото първенство. Тимът на Алекс Петков се наложи с 2:1 при визитата си на Атромитос и се отдалечи от дъното на класирането, като вече заема 12-та позиция с актив от 5 точки.

Петков беше сред резервите и влезе в игра в 87-ата минута на мястото на Хорхе Помбо, който вкара и двата гола за Кифисия. Българският защитник получи жълт картон малко преди края ная срещата.

Помбо откри в полза на гостите в 63-тата минута, но Самуел Мутусами изравни за Атромитос в 75-ата. Десетина минути по-късно реферът отсъди дузпа в полза на Кифисия и Помбо не сгреши.

Начело в Гърция е Панатинайкос с пълен актив от 12 точки, следван от ПАОК, Офи Крит и Панетоликос с по 9 пункта, а шампионът АЕК има 8.

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