Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Супер Лига, Гърция
  3. Кифисия с първа победа, Алекс Петков влезе за малко

Кифисия с първа победа, Алекс Петков влезе за малко

  • 19 сеп 2026 | 22:35
  • 355
  • 0
Кифисия с първа победа, Алекс Петков влезе за малко

Кифисия записа първа победа през сезона в гръцкото първенство. Тимът на Алекс Петков се наложи с 2:1 при визитата си на Атромитос и се отдалечи от дъното на класирането, като вече заема 12-та позиция с актив от 5 точки.

Петков беше сред резервите и влезе в игра в 87-ата минута на мястото на Хорхе Помбо, който вкара и двата гола за Кифисия. Българският защитник получи жълт картон малко преди края ная срещата.

Помбо откри в полза на гостите в 63-тата минута, но Самуел Мутусами изравни за Атромитос в 75-ата. Десетина минути по-късно реферът отсъди дузпа в полза на Кифисия и Помбо не сгреши.

Начело в Гърция е Панатинайкос с пълен актив от 12 точки, следван от ПАОК, Офи Крит и Панетоликос с по 9 пункта, а шампионът АЕК има 8.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Гол на Мартин Минчев не спря пропадането на Краковия

Гол на Мартин Минчев не спря пропадането на Краковия

  • 19 сеп 2026 | 21:05
  • 4491
  • 4
Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

  • 19 сеп 2026 | 01:55
  • 2079
  • 0
Измъчена победа за Звезда, Балов отново не получи шанс

Измъчена победа за Звезда, Балов отново не получи шанс

  • 17 сеп 2026 | 23:08
  • 2484
  • 0
Ценов с нов силен мач в Русия, тимът му спря един от фаворитите

Ценов с нов силен мач в Русия, тимът му спря един от фаворитите

  • 17 сеп 2026 | 21:35
  • 2162
  • 0
Мартин Георгиев с цял мач, АЕК вкара 8

Мартин Георгиев с цял мач, АЕК вкара 8

  • 17 сеп 2026 | 20:53
  • 7626
  • 0
Мъри подписа нов договор в Турция

Мъри подписа нов договор в Турция

  • 17 сеп 2026 | 17:55
  • 54329
  • 37
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

  • 19 сеп 2026 | 21:34
  • 98412
  • 660
Севиля 1:3 Барселона, хеттрик на Рафиня

Севиля 1:3 Барселона, хеттрик на Рафиня

  • 19 сеп 2026 | 23:07
  • 9971
  • 35
Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

  • 19 сеп 2026 | 20:50
  • 30209
  • 49
Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

  • 19 сеп 2026 | 18:23
  • 35788
  • 28
Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

  • 19 сеп 2026 | 22:12
  • 13652
  • 11
Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

  • 19 сеп 2026 | 20:57
  • 20207
  • 50