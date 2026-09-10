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Кифисия без Петков загуби от Панатинайкос

  • 10 сеп 2026 | 23:21
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Кифисия без Петков загуби от Панатинайкос

Панатинайкос победи Кифися с 3:1 в отложен мач от 1-вия кръг на гръцката Суперлига. Българският защитник Алекс Петков остана извън групата на гостите за двубоя на Олимпийския стадион в Атина.

В 53-тата минута домакините откриха резултата, след като Кингс Кангуа с прецизен изстрел вкара за 1:0.

В 63-тата минута ситуацията за Кифися се влоши драстично, тъй като защитникът Клеман Жолибуа извърши грубо нарушение, получи втори жълт картон и бе изгонен от игра.

В 74-тата минута десетимата футболисти на гостите шокираха съперника, когато Димитриос Теодоридис изравни за 1:1.

Радостта на Кифисия бе кратка, тъй като в 81-вата минута Висенте Таборда върна преднината на „детелините“ от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Антонисе. В първата минута на добавеното време резервата Растодер оформи крайното 3:1.

След този успех Панатинайкос записва трети пореден триумф и излиза еднолично на върха в класирането с пълен актив от 9 точки. Отборът на Кифися остава с 1 точка след три изиграни срещи.

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