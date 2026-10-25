Впечатляващ обрат за Кифисия, но без Алекс Петков

Кифисия постигна драматична победа с 3:2 при гостуването си на Ираклис в двубой от 8-ия кръг на гръцката Суперлига. Тимът на Себастиан Лето на два пъти изоставаше в резултата, но успя да осъществи пълен обрат и да стигне до трите точки с гол в 86-ата минута. Алекс Петков остана резерва за Кифисия.

Домакините поведоха в 13-тата минута, когато Софиан Чакла се разписа с глава след центриране на Карлес Сориа. Кифисия обаче реагира и в 33-тата минута и Джереми Антонис възстанови равенството след подаване на Имам Ягне.

В 54-тата минута Иви Лопес отново даде преднина на Ираклис, след като засече с глава поредно центриране на Сори. Гостите обаче не се предадоха и в 77-ата минута Хорхе Помбо изравни с великолепен удар от границата на наказателното поле, при който топката срещна гредата и влезе в мрежата.

Развръзката настъпи в 86-ата минута, когато Анхело Сагал се разписа с глава след центриране на Поликратис и донесе победата на Кифисия. С успеха тимът на на Алекс Петков събра 11 точки и се изкачи на шестото място във временното класиране.

Шампионът АЕК срази Панетоликос с 5:0. Мартин Георгиев не се появи в игра, а "жълто-черните" отправиха общо 26 удара и можеха да спечелят още по-убедително. В класирането АЕК е втори със 17 точки, а лидер с 18 е Панатинайкос.



В друг мач вчера Астерас Триполис и Левадиакос направиха нулево равенство.

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