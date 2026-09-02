Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кифисия
  3. Кифисия с Алекс Петков изпусна победата в добавеното време

Кифисия с Алекс Петков изпусна победата в добавеното време

  • 2 сеп 2026 | 21:49
  • 745
  • 0
Кифисия с Алекс Петков изпусна победата в добавеното време

В истинско голово зрелище и драма до последната секунда, Марко и Кифисия завършиха при зрелищно равенство 2:2 в мач от първия кръг на турнира за Купата на Гърция. Двата тима сътвориха изключително оспорван сблъсък на стадион „Михалис Критикопулос“, изпълнен с обрати, пропусната дузпа и късен изравнителен гол за домакините. Българският национален бранител Алекс Петков изигра пълни 90 минути за гостите и получи добра оценка за представянето си.

Срещата започна отлично за домакините от Марко, които откриха резултата още в 15-ата минута, когато Себа засече топката в мрежата за 1:0. Радостта им обаче бе кратка, тъй като Кифисия реагира светкавично. Само четири минути по-късно, в 19-ата минута, Теодоридис възстанови равенството с мощен и неспасяем шут от наказателното поле, фиксирайки хикса преди почивката.

В началото на втората гостите направиха пълен обрат. В 52-рата минута голмайсторът Теодоридис влезе в ролята на асистент, като намери Лигдас, който от близка дистанция прати топката зад голлинията за 2:1.

Последваха силни минути за домакините, които в 68-ата минута получиха право да изпълнят дузпа. Опитният ветеран Юсеф Ел Араби застана зад бялата точка, но вратарят на Кифисия Анагностопулос направи феноменално спасяване и запази преднината на своя тим.

Когато гостите вече виждаха ценния успех в джоба си, отбраната им се пропука в заключителните секунди. В 94-тата минута на добавеното време Алексопулос се възползва от суматоха в наказателното поле и с удар в последната секунда донесе крайното 2:2.

Така двата отбора си разделиха по една точка в тази зрелищна премиера от турнира, като тепърва обаче им предстоят още доста мачове в турнира.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Краковия и Минчев се сбогуваха с Купата на Полша след загуба с дузпи

Краковия и Минчев се сбогуваха с Купата на Полша след загуба с дузпи

  • 2 сеп 2026 | 23:00
  • 168
  • 0
Мардин и Здравко Димитров изпуснаха преднина от два гола

Мардин и Здравко Димитров изпуснаха преднина от два гола

  • 2 сеп 2026 | 22:40
  • 384
  • 0
Оснабрюк 1:2 Байерн, пълен обрат за баварците

Оснабрюк 1:2 Байерн, пълен обрат за баварците

  • 2 сеп 2026 | 21:45
  • 6828
  • 0
УТА Арад и Иванов тръгнаха с победа за Купата на Румъния

УТА Арад и Иванов тръгнаха с победа за Купата на Румъния

  • 2 сеп 2026 | 21:26
  • 661
  • 0
Дубъл на котдивоарец помогна на Удинезе за обрат

Дубъл на котдивоарец помогна на Удинезе за обрат

  • 2 сеп 2026 | 21:21
  • 582
  • 0
Рекордната покупка Енцо Фернандес: Винаги съм мечтал да бъда в клуб, голям колкото Ман Сити, Мареска е топ мениджър

Рекордната покупка Енцо Фернандес: Винаги съм мечтал да бъда в клуб, голям колкото Ман Сити, Мареска е топ мениджър

  • 2 сеп 2026 | 20:39
  • 5019
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски показа характер, за да превъзмогне две контузии и да направи обрат срещу Славия! Око-Флекс с феноменален гол

Левски показа характер, за да превъзмогне две контузии и да направи обрат срещу Славия! Око-Флекс с феноменален гол

  • 2 сеп 2026 | 21:56
  • 139162
  • 440
ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

  • 2 сеп 2026 | 21:56
  • 18278
  • 20
Веласкес: Представянето на играчите е невероятно

Веласкес: Представянето на играчите е невероятно

  • 2 сеп 2026 | 22:24
  • 4181
  • 18
Екшън по трибуните: феновете на Славия къртят и мятат седалки

Екшън по трибуните: феновете на Славия къртят и мятат седалки

  • 2 сеп 2026 | 21:51
  • 15648
  • 54
Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

  • 2 сеп 2026 | 20:56
  • 19788
  • 17
Оснабрюк 1:2 Байерн, пълен обрат за баварците

Оснабрюк 1:2 Байерн, пълен обрат за баварците

  • 2 сеп 2026 | 21:45
  • 6828
  • 0