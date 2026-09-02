Кифисия с Алекс Петков изпусна победата в добавеното време

В истинско голово зрелище и драма до последната секунда, Марко и Кифисия завършиха при зрелищно равенство 2:2 в мач от първия кръг на турнира за Купата на Гърция. Двата тима сътвориха изключително оспорван сблъсък на стадион „Михалис Критикопулос“, изпълнен с обрати, пропусната дузпа и късен изравнителен гол за домакините. Българският национален бранител Алекс Петков изигра пълни 90 минути за гостите и получи добра оценка за представянето си.

Срещата започна отлично за домакините от Марко, които откриха резултата още в 15-ата минута, когато Себа засече топката в мрежата за 1:0. Радостта им обаче бе кратка, тъй като Кифисия реагира светкавично. Само четири минути по-късно, в 19-ата минута, Теодоридис възстанови равенството с мощен и неспасяем шут от наказателното поле, фиксирайки хикса преди почивката.

В началото на втората гостите направиха пълен обрат. В 52-рата минута голмайсторът Теодоридис влезе в ролята на асистент, като намери Лигдас, който от близка дистанция прати топката зад голлинията за 2:1.

Последваха силни минути за домакините, които в 68-ата минута получиха право да изпълнят дузпа. Опитният ветеран Юсеф Ел Араби застана зад бялата точка, но вратарят на Кифисия Анагностопулос направи феноменално спасяване и запази преднината на своя тим.

Когато гостите вече виждаха ценния успех в джоба си, отбраната им се пропука в заключителните секунди. В 94-тата минута на добавеното време Алексопулос се възползва от суматоха в наказателното поле и с удар в последната секунда донесе крайното 2:2.

Така двата отбора си разделиха по една точка в тази зрелищна премиера от турнира, като тепърва обаче им предстоят още доста мачове в турнира.

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