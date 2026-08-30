Петков и Георгиев изгледаха от пейката равенство на Кифисия и АЕК

В мач от 2-рия кръг на гръцката Супер Лига, отборите на Кифися и АЕК (Атина) завършиха при равенство 1:1. Головете в срещата реализираха Барнабаш Варга (63') за гостите и Бернардо (90+7') за домакините. Българските футболисти в двата отбора — Алекс Петков и Мартин Георгиев — изгледаха целия двубой от резервната скамейка.

Двубоят се разви динамично през второто полувреме, когато се случи всичко по-интересно в мача. В 63-тата минута Разван Марин пусна отличен извеждащ пас зад гърба на противниковата отбрана към Варга, който излезе сам срещу вратаря Рамирез и хладнокръвно реализира за 0:1.

Домакините реагираха веднага и бяха изключително близо до изравняването в 74-тата минута, когато Антонисе чукна атрактивно топката с пета към Теодоридис, чийто мощен шут рикошира в бранител и срещна горната греда на вратата, пазена от Томас Стракоша.

Кифися продължи да натиска и пропусна още няколко много добри положения до края на мача, макар в 93-тата минута да останаха с човек по-малко след червен картон на Ван Айма.

Въпреки това в 97-мата минута Кифисия се пребори за равенството, когато Бернардо засече топка извън наказателното поле и с прецизен удар вкара за 1:1.

След това равенство тимът на АЕК събира актив от 4 точки и заема 5-то място в класирането на гръцкия шампионат. За състава на Кифися това бе първи официален мач за сезона, след който те печелят първа точка и се намират на 7-о място в подреждането.

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