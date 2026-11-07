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Яник Синер представя първата си авторска ракета

  • 7 ное 2026 | 05:28
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Яник Синер представя първата си авторска ракета

Световният номер 2 Яник Синер няма да вземе участие във Финалите на ATP в Торино (15–22 ноември) заради контузия в дясното коляно, която го извади от корта през втората половина на сезона. Въпреки това италианецът ще присъства в Inalpi Arena в събота, 14 ноември, за да представи официално личната си авторска ракета Head "Jannik" от емблематичната серия Speed.

Централното събитие на 14 ноември е свързано с представянето на специалната серия, върху която италианецът работи заедно с дългогодишния си технически партньор. Проектът предвижда първа ограничена серия (limited edition) да бъде пусната на 19 ноември, докато масовата продажба в магазините и онлайн за любителите на тениса започва от януари.

Присъствието на Синер в Торино без състезателна ракета в ръка подчертава силата на неговото присъствие извън корта. Въпреки че не може да защитава спортните си успехи на родна земя през тази година, договорът и съвместната работа с Head му позволяват да поддържа пряка връзка с феновете и медиите.

Head е най-дългогодишният спонсор на Яник Синер. Партньорството между австрийския производител на спортна екипировка и италианския тенисист датира от 2019 г., когато той бе едва на 17 години и тепърва започваше своя възход в мъжкия тур. Изборът на ракетата Head Speed бе в основата на развитието на агресивния му стил от основната линия.

През годините Head остана ключов стълб в екипа на Синер, докато комерсиалният му профил се разрастваше бързо. В неговия спонсорски портфейл днес влизат глобални гиганти като Nike, Rolex, Gucci, Lavazza, Intesa Sanpaolo, Allianz и La Roche-Posay. Сътрудничеството с Head обаче заема фундаментално място, тъй като свързва търговския му успех директно с неговите спортни оръжия на корта.

Докато се възстановява от проблема с коляното си, 25-годишният италианец преминава и през важни промени в своя щаб. Синер приключи съвместната си работа с треньора Дарън Кахил, с когото постигна първите си титли от Големия шлем и първото място в световната ранглиста, и назначи Магнус Норман за нов член на екипа си.

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