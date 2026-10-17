Историческата серия на Яник Синер: Три поредни сезона с над 90% победи

Яник Синер официално приключи състезателната си 2026 година заради контузия в коляното, но представянето му преди това записа името му в златните страници на тенис историята. Италианецът не е играл от юли, когато спечели втората си поредна титла на Уимбълдън след победа над Александър Зверев, и след поредица от отказвания реши да се подложи на лечение, за да защити дългосрочната си кариера.

Решението за край на сезона след триумфа в London фиксира впечатляващия му баланс за 2026 г. на 44 победи и само 3 загуби (93,6% успеваемост). По този начин Синер завършва трети пореден сезон с над 90% спечелени мачове. За периода от 2024 до 2026 г. той е записал общо 175 победи и едва 15 поражения, което прави зашеметяващите 92,1% успеваемост в 190 изиграни двубоя.

Постижението да поддържаш над 90% победи в три последователни години е изключително рядко в мъжкия тенис. С тази серия Синер застава до някои от най-големите имена в историята на Откритата ера – Бьорн Борг, Джими Конърс, Иван Лендъл и Роджър Федерер, които също са постигали подобно ниво на постоянство и доминация на корта през най- силните си години.

Отсъствието на Синер засяга пряко и надпреварата за Финалите на ATP в Торино. Италианският тенисист няма да може да защитава титлата си пред родна публика, което оставя сериозна празнина в турнира. В същото време пропускането на надпреварата и загубата на точки отваря вратата за Александър Зверев в битката за първото място в световната ранглиста на ATP.

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