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Борис Бекер планира завръщане в ATP тура като треньор

  • 7 ное 2026 | 03:57
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Борис Бекер планира завръщане в ATP тура като треньор

Легендата на световния тенис Борис Бекер намекна, че може да се завърне към треньорската професия в ATP тура след поредица от запитвания, но категорично изключи възможността отново да работи с Александър Зверев.

"Трябва да бъда шефът на ринга. Ако член на семейството има различно мнение на език, който не разбирам, в този случай руски, тогава това е недопустимо", заяви Борис Бекер пред Der Spiegel.

Бившият №1 в световната ранглиста разкри, че вече е поддържал близък контакт със Зверев по време на негови двубои и тренировъчни сесии, но авторитетът в екипа трябва да бъде ясно дефиниран.

"Бях в неговата ложа на много мачове, бях на тренировъчния корт и го подкрепях активно. Имали сме своите възходи и спадове. Аз съм с 30 години по-възрастен от него, имам деца на неговата възраст. Трябва да казваш на тези млади хора това, което понякога не обичат да чуват. Това може да ги мотивира още повече; те си мислят: "За какво говори този? Ще му покажа на този старец." Това е наред. Основното е той да печели. И той го направи тази година. Имаше няколко запитвания, разбира се, че няма да споменавам имена! Да видим какво ще се случи следващата година", каза Борис Бекер.

В своята треньорска кариера Бекер постигна изключителни успехи начело на Новак Джокович в периода 2013-2016 година. Под негово ръководство сръбският тенисист спечели 6 титли от Големия шлем и 14 трофея от сериите "Мастърс 1000". По-късно германският специалист води за кратко и датската звезда Холгер Руне през 2023 и 2024 година.

Коментарите на Бекер идват в момент на сериозни треньорски рокади сред елита в тениса. Американската звезда Бен Шелтън обяви, че привлича Хуан Карлос Фереро в екипа си, а при Яник Синер се очаква партньорство с Магнус Норман след раздялата с Дарън Кахил.

В същото време Зверев продължава забележителното си представяне през сезона, като твърдо си осигури завършването на годината под №1 в световната ранглиста.

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Снимки: Imago

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