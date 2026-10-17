Напрежение в екипа на Синер

Успешното партньорство между световния номер 1 Яник Синер и опитния австралийски специалист Дарън Кейхил може да достигне неочакван край. Според информация на италианското издание Gazzetta dello Sport и коментари в тенис средите, между двамата е възникнало сериозно разминаване в комуникацията около продължаващата контузия в дясното коляно на италианския тенисист.

Централен момент в напрежението между двамата се оказва епизод от месец август. Според известния треньор Брад Гилбърт, който сподели подробности от разговорите си с Кейхил, австралиецът е пътувал към летището в Лос Анджелис за полета си към турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати. Именно тогава той е получил последна информация от щаба, че Синер няма да участва в надпреварата поради проблеми с коляното.

От този момент нататък Кейхил практически е останал "на изчакване" и извън прекия контрол върху възстановяването на своя възпитаник. Публикациите подчертават, че австралийският наставник не е бил активно включен във вземането на решения относно медицинските процедури и консултациите с множество специалисти във Франция и Италия. Наличието на няколко различни медицински екипа и липсата на пряка комуникация са създали усещане за дистанцираност, което прави продължаването на съвместната им работа несигурно.

Евентуалната раздяла с Дарън Кейхил би била сериозен удар за Яник Синер. Австралиецът се присъедини към екипа на италианеца през юли 2022 г., работейки съвместно със Симоне Ваноци. Под тяхно ръководство Синер изживя най-успешния период в кариерата си, изкачвайки се до първото място в световната ранглиста на ATP и спечелвайки общо 5 титли от Големия шлем — Откритото първенство на Австралия (2024, 2025), Уимбълдън (2025, 2026) и US Open (2024).

Въпреки че договорът на Кейхил изтичаше в края на сезона и той вече обмисляше оттегляне, се появяваха хипотези престоят му да бъде удължен до Ролан Гарос 2027, за да помогне за завръщането на италианеца на корта. Настоящите проблеми в комуникацията обаче правят края на партньорството вероятен сценарий, макар и все още да липсва официално потвърждение от щаба на тенисиста.

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