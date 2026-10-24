Нов медицински екип за Яник Синер

Възстановяването на световния номер 1 Яник Синер навлиза в ключов етап. След като бе принуден да прекрати преждевременно своя сезон 2026 поради контузия в коляното, получена по време на победоносния за него турнир Уимбълдън, италианският тенисист преструктурира изцяло своя медицински щаб и се подготвя за първи изпитания на корта през следващата седмица.

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Процесът по рехабилитация на Синер вече се ръководи от световноизвестния ортопед Херберт Шьонхубер, който работи в сътрудничество с клиниката "Ла Мадонина" в Милано. Целият медицински план се осъществява под пряката супервизия и координация на професор Алберто Зангрило, главен лекар на болница "Сан Рафаеле". Целта на новия екип е да премахне възпалението в коляното и да заздрави ставата чрез таргетирани упражнения и физиотерапия в Монте Карло.

Докато Синер се подготвя да хване отново ракетата за първи леки тренировки, неговият супертреньор Дарън Кахил отлетя за Монте Карло за важни разговори относно бъдещото им сътрудничество. Австралийският специалист, под чието ръководство Синер спечели пет титли от Големия шлем и завоюва първото място в световната ранглиста, първоначално планираше да приключи треньорската си кариера, но въпросът кога точно ще напусне остава отворен.

Напрежение в екипа на Синер

В медийното пространство вече се появиха редица спекулации за потенциални заместници, сред които е и бившият наставник на Карлос Алкарас, Хуан Карлос Фереро. Въпреки това на предстоящия съвместен разговор между Синер, Кахил и Симоне Ваноци ще бъдат обсъдени детайлите около треньорския щаб за 2027 година, като не е изключено Кахил да остане на поста си поне до Откритото първенство на Франция.

Първият реален тест за състоянието на коляното може да дойде на демо турнира Six Kings Slam в Рияд, насрочен за периода 27–30 декември. Организаторите включиха Синер в актуализираните рекламни материали за събитието, което подхрани надеждите на феновете да го видят в игра още преди края на годината. Въпреки това основен приоритет за италианеца остава пълното му възстановяване за Откритото първенство на Австралия през януари, поради което участието му в Саудитска Арабия все още не е окончателно потвърдено.

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Снимки: Gettyimages