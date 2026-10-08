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Матео Беретини изрази подкрепата си към Яник Синер

  • 8 окт 2026 | 02:32
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Матео Беретини изрази подкрепата си към Яник Синер

Италианският тенисист Матео Беретини изрази своята силна лична подкрепа към своя сънародник и световен №1 Яник Синер, който обяви изненадващо, че прекратява преждевременно състезателния си сезон 2026. Причината за това решение е продължаващият проблем и необходимостта от лечение на дясното му коляно.

След победата си в първия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай срещу Александар Ковачевич, Беретини коментира новината за Синер. Той призна, че решението е дошло като изненада за мнозина, но е напълно убеден в неговата правилност с оглед на дългосрочното здраве на шампиона.

„Бях малко изненадан, защото знам колко много той обича да се състезава и да бъде на корта, но в същото време вярвам, че това е правилното решение. Когато тялото ти дава сигнали, трябва да го слушаш“, заяви Беретини. Според него дългосрочната кариера и пълното възстановяване винаги трябва да са приоритет пред моментните турнири.

Световният номер 1 Яник Синер приключи сезона
Световният номер 1 Яник Синер приключи сезона

Матео Беретини премина през множество тежки контузии и продължителни паузи в кариерата си, поради което познава отлично психическата тежест, свързана с процеса на възстановяване. Той отбеляза, че най-трудното за един спортист от световна класа е да спре, когато се намира в пика на формата си.

Синер направи впечатляващ сезон, спечелвайки титлата на Уимбълдън и пет последователни титли от сериите "Мастърс 1000" (Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим), преди проблемът с коляното да го извади от строя след Откритото първенство на Великобритания.

Беретини не спести топли думи за своя сънародник и изрази увереност, че Синер ще се завърне още по-силен през 2027 година. „Яник направи нещо невероятно през последните години. Сега най-важното е да се възстанови на 100 процента. Всички го чакаме и знаем, че той ще се върне по-силен от преди“, завърши италианецът.

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Снимки: Gettyimages

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