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Кариерата на Синер не е застрашена, смята дългогодишен лекар на Ювентус

  • 7 окт 2026 | 05:45
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Новината, че сезонът на световния номер 1 Яник Синер е приключил и той няма да може да защитава титлата си от финалния турнир на АТР в Торино повдигна много въпроси в Италия, като вече има мнения, че италианецът няма да се възстанови навреме и за месец януари 2027 година, когато ще се проведе първия за следващата година турнир от Големия шлем в Мелбърн. Вече стана ясно, че италианецът ще загуби лидерската си позиция в тениса и Александър Зверев ще завърши годината на върха. 

"Болката е неизменна част от кариерата и живота на спортистите от най-високо ниво Яник Синер на прави изключение, контузията на дясното му коляно, вероятно синдром на илиобиталната лента, е една от най-често срещаните", коментира пред вестник "Гадзета дело Спорт" д-р Фабрицио Тенконе, който е един от най-авторитетните спортни лекари в страната, като в продължение на 17 години е бил начело на щаба на Ювентус

Световният номер 1 Яник Синер приключи сезона
Световният номер 1 Яник Синер приключи сезона

"Не съм го преглеждал, така че сме в сферата на хипотезите. Но ако контузията му беше по-сериозна, ако имаше нещо счупено или увредено, френският му ортопед вероятно веднага би препоръчал операция. Говори се за консервативно лечение, което показва, че степента на травмата е умерена. Хроничната патология при спортистите е често срещано явление. Той ще преодолее това с лечение, със стискане на зъби и с търпение", казва специалистът.

"Става въпрос за възпаление, нещо, което не може по никакъв начин да застраши кариерата му. В неговият случай трябва да се почива поне 12 седмици, за да има някакъв резултат. Той е в процес на това лечение. Карлос Алкарас спря да играе за по-дълго време заради проблем с китката и се завърна в добро състояние. Спортните лекари сме свикнали с такива ситуации. Ортопедът има последната дума, когато се налага операция, когато се предприема консервативно лечение, спортните лекари движим процеса ежедневно. Той трябва да се довери на медицинския си екип, който е сред най-добрите и да спазва стриктно инструкциите. Ще отнеме време и ще изисква специализирана работа, но Синер ще се върне на корта здрав и конкурентен", смята доктор Тенконе. 

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Снимки: Gettyimages

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