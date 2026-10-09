Джокович обяви, че лично ще говори със Синер

Новак Джокович планира да се свърже с Яник Синер, след като контузия прекрати сезона на водача в световната ранглиста. Легендарният сърбин заяви, че знае колко е трудно завръщането на корта след продължително отсъствие. Синер обяви, че ще пропусне остатъка от годината заради възпаление на коляното. Носителят на пет титли от Големия шлем не е играл от юли, когато победи Александър Зверев на финала на „Уимбълдън“. След това той се оттегли от Откритото първенство на САЩ (US Open) заради контузия на дясното коляно.

„Не съм се свързвал с Яник, откакто се контузи; видях новината едва преди два дни. Така че ще говоря с него, за да видя как е. Като човек, преминал през сериозни контузии в кариерата си“, започна Джокович.

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След като дълго време беше неизменна част от мъжкия тур на ATP, в края на юли 2017 година Джокович взе решение да пропусне остатъка от сезона, след като страдаше от остри болки в десния лакът.

„Претърпях операция – единствената голяма операция, която съм имал. Така че знам колко трудно е това завръщане“, каза Джокович, носител на 24 титли от Големия шлем

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39-годишният Джокович отбеляза, че процесът надхвърля физическото възстановяване.

„Има и психически момент, нали разбирате. Излизаш на корта и си мислиш: „Наистина ли съм напълно възстановен и мога ли да се движа свободно?“ В неговия случай, щом става въпрос за коляното... Очевидно това влияе на всичко, влияе на всяко едно движение“, каза още Джокович, който наскоро спечели турнира „China Open“ и записа своята 102-ра титла в кариерата.

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Синер вече беше обявил, че ще пропусне турнира „Мастърс“ в Шанхай. Той също така ще пропусне „Мастърс“-а в Париж през ноември – където няма да защитава 1000-та точки, спечелени с победата си там миналата година – както и Финалния турнир на ATP по-късно същия месец. Освен това той няма да може да играе за домакина и трикратен действащ шампион Италия във финалната осмица на Купа „Дейвис“.

„Със сигурност тенисът усеща липсата му“, каза Джокович, на когото предстои мач срещу Хуберт Хуркач във втория кръг в Шанхай.

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През тази година Синер имаше серия от 30 поредни победи, преди да претърпи срив и да загуби във втория кръг на „Ролан Гарос“. Големият му съперник Карлос Алкарас пропусна четири месеца и половина от сезона заради контузия на дясната китка. Седемкратният шампион от Големия шлем – който е печелил и четирите най-големи турнира – триумфира на турнира в Япония във вторник и сега участва в Шанхай.

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