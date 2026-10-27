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Разкриха името на новия треньор на Синер

  • 27 окт 2026 | 04:54
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Разкриха името на новия треньор на Синер

Световният №1 Яник Синер е избрал шведския специалист Магнус Норман за свой нов треньор, съобщава британският вестник "The Times". Според информацията на изданието Норман ще замени опитния австралиец Дарън Кейхил, чийто договор изтича в края на сезона.

Към момента информацията за треньорската рокада идва от медийния доклад в Обединеното кралство и все още не е официално потвърдена от Яник Синер или от представители на неговия екип.

Магнус Норман е бивш №2 в световната ранглиста като състезател и финалист на "Ролан Гарос" през 2000 година. След края на състезателната си кариера шведът се утвърди като един от най-успешните и уважавани треньори в съвременния тенис.

Яник Синер ще се завърне на корта в края на декември
Яник Синер ще се завърне на корта в края на декември

В треньорската си кариера Норман изведе сънародника си Робин Седерлинг до два последователни финала на "Ролан Гарос" през 2009 и 2010 година. По-късно той ръководи Стан Вавринка, под чието ръководство швейцарецът спечели три титли от Големия шлем – Откритото първенство на Австралия през 2014 г., "Ролан Гарос" през 2015 г. и Откритото първенство на САЩ през 2016 г.

Ако назначението бъде официално потвърдено, Норман ще поеме ролята на наставник до италианския треньор Симоне Ваньоци. Ваньоци остава важна част от щаба на Синер, като запазва отговорностите си по техническата и ежедневната подготовка на тенисиста.

Новината за промяната в екипа идва в период, в който Яник Синер се възстановява от контузия в дясното коляно. Италианецът не е играл в официален мач от юли, когато спечели титлата на "Уимбълдън". С цел пълно възстановяване той реши да приключи преждевременно състезателния си сезон за 2026 година.

В момента италианецът провежда възстановителни процедури и се подготвя постепенно за завръщане на корта за започването на новия сезон.

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Снимки: Gettyimages

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