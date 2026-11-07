Ван Аше се класира за полуфиналите в Париж след трисетов трилър

Французинът Лука Ван Аше постигна драматичен успех и се класира за полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс" в Париж. В оспорван четвъртфинален сблъсък той надделя над австралийския квалификант Ринки Хиджиката с 6:4, 6:7(4), 7:5.

Срещата премина през куп обрати и продължи близо три часа. Ван Аше спечели първия сет с 6:4, но Хиджиката отвърна във втората част, като я измъкна след тайбрек със 7:4 точки. В решителния трети сет френският тенисист показа по-здрави нерви в ключовите моменти и при 6:5 реализира пробив на нула, с който затвори мача при 7:5.

С победата си Лука Ван Аше оформи вълнуващ полуфинален дуел срещу Бен Шелтън. В своя четвъртфинален мач американецът надделя над сънародника си Томи Пол с 6:4, 4:6, 6:3.

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