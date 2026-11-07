Великобритания рискува първа „нулева“ година в мъжкия тенис от 30 години насам

Британският тенис на сингъл при мъжете е изправен пред сериозно предизвикателство през 2026 г. За първи път от 1996 г. насам страната може да завърши календарната година без нито една титла от турнирите на ATP на сингъл. С това уникалната 30-годишна серия, започнала в края на миналия век, е под реална заплаха от прекъсване.

Турнирът в Стокхолм остава последната възможност през тази година британски тенисист да спечели трофей на сингъл. Камерън Нори е единственият представител на страната, който е потвърден в основната схема на надпреварата. Формата на 31-годишния състезател обаче не вдъхва голям оптимизъм, тъй като той има едва две победи в последните си девет мача.

След участието си в Стокхолм, Нори записа мачове във Виена и на "Мастърс" в Париж. Във Виена той постигна победа над Франциско Керундоло с 6:4, 6:1, но отпадна от Даниил Медведев с 6:4, 3:6, 6:7(1:7). В Париж Нори надделя над Матео Арналди с 6:4, 1:6, 6:3, а след това претърпя поражение от Бен Шелтън с 3:6, 4:6. Преди тези надпревари британският състезател претърпя загуба и от Бенджамин Бонзи в Марсилия с 3:6, 6:3, 3:6.

Най-близо до титла на сингъл през сезона стигна Арт Фъри, който достигна до финала на турнира от категория ATP 250 в Уинстън-Сейлъм. 24-годишният британец стигна до последния сингъл мач без изгубен сет, но отстъпи в битката за трофея пред Игнасио Бузе от Перу с 3:6, 2:6 за час и 13 минути.

Въпреки поражението, благодарение на пробива си и достигнатия полуфинал на Уимбълдън по-рано през лятото, Фъри се изкачи до 33-то място в световната ранглиста и изпревари Камерън Нори като първа ракета на Великобритания.

Сушата на сингъл контрастира рязко с представянето на британските тенисисти при двойките, където през 2026 г. бяха извоювани множество титли. Хенри Патен защити титлата си от Откритото първенство на Австралия заедно с Хари Хелиоваара, докато Джулиан Кеш и Лойд Глазпул спечелиха трофеи в Барселона и Вашингтон. Нийл Скупски спечели титлите от Големия шлем в Мелбърн и на Откритото първенство на САЩ в тандем с Кристиан Харисън, а Люк Джонсън също отбеляза успешни участия на двойки през сезона.

Застрашената 30-годишна серия датира от 1996 г. Традицията бе изградена благодарение на успехите на Грег Руседски и Тим Хенман през 90-те години и началото на новия век, а по-късно беше поддържана от трикратния шампион от Големия шлем Анди Мъри, който спечели 14 титли от сериите "Мастърс 1000" и десетки други трофеи. В последните години Камерън Нори също допринесе за поредицата с титлата си от Индиън Уелс през 2021 г. и достигането си до световната осмица през 2022 г.

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Снимки: Gettyimages