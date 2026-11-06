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Франсис Тиафо се класира за финалите на ATP за първи път в кариерата си

  • 6 ное 2026 | 18:42
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Франсис Тиафо се класира за финалите на ATP за първи път в кариерата си

Американският тенисист Франсис Тиафо ще играе на финалния тенис турнир за годината на ATP в Торино.

28-годишният тенисист си осигури място на финалите, след като Томи Пол загуби от Бен Шелтън на четвъртфиналите на Мастърс турнира в Париж Мастърс, с което сложи край на шансовете си за класиране.

Бен Шелтън надделя над Томи Пол в Париж и се класира за полуфиналите
Бен Шелтън надделя над Томи Пол в Париж и се класира за полуфиналите

Тиафо се класира за финалите на ATP за първи път. Преди това Шелтън, Артур Фис, Флавио Коболи, Даниил Медведев, Карлос Алкарас и Александър Зверев също си осигуриха места на финалния турнир. Последното място ще отиде при Рафаел Ходар или Тейлър Фриц. Състезанието в Торино ще се проведе от 15 до 22 ноември.

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Снимки: Gettyimages

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