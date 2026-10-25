Синер отново обединен с най-близките си треньори

Всички заедно, обединени от общата си страст. Яник Синер, Дарън Кейхил и Симоне Ваньоци. Триото, което през последните четири години сътвори поредица от забележителни постижения в тениса, включително пет титли от Големия шлем и рекорд за последователно спечелени турнири от сериите Мастърс през тази година, вече обмисля бъдещето.

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Все още е рано да се говори за истинско ново начало, но фактът, че тенисистът и двамата му треньори отново са заедно, подсказва, че сътрудничеството им вероятно ще продължи. Иначе защо Дарън Кейхил би пътувал чак от Австралия до Монте Карло? В днешния силно свързан свят за прекратяване на съвместната работа е достатъчен един телефонен или видеоразговор.

В момента тримата обсъждат плановете за следващите седмици, които ще бъдат посветени на възстановяването и тренировките във фитнеса, преди Синер отново да се завърне на тенис корта. Възпалението на илиотибиалната лента, което причинява болки в дясното коляно на италианеца, продължава да бъде под внимателното наблюдение на специалистите.

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Синер е поверил лечението си на доктор Алберто Дзангрило и ортопеда Шьонхубер. В момента той следва протокола за лечение и възстановяване, предписан му в Лион от известния специалист по травми на коляното Бертран Сонери-Коте. Засега програмата включва укрепване на мускулатурата и PRP терапия — регенеративен и противовъзпалителен метод, при който се използва концентрат от тромбоцити, извлечени от собствената кръв на пациента, с цел намаляване на болката и стимулиране на възстановяването на тъканите.

Според информацията миналия четвъртък световният №1 отново е бил във Франция за поредна процедура, а от петък е забелязан в тенис клуба в Монте Карло, където може да изпълнява упражнения във фитнес залата. Там той се е срещнал с младата надежда на женския тенис Оливия Контичело, финалистка на Tennis Europe Junior Masters — турнир, който на практика представлява финалите за състезатели до 14 години.

Синер е разговарял няколко минути с нея и нейния треньор Стефано Индзирило от тенис клуба TS Monte Kà в Катания.

Напрежение в екипа на Синер

„Видяхме го още преди полуфинала в петък. След това срещнахме и Симоне Ваньоци и си направихме снимка с него.

След загубата на Оливия във финала Яник беше близо до фитнес залата. Когато ни видя, ни позна и попита как е завършил финалът.

Оливия му каза, че е загубила, но той беше наистина много мил и я окуражи с думите: „Понякога научаваш повече от загубите, отколкото от победите.““

Думи с особена тежест, изречени от Яник, който вероятно е разпознал част от себе си в младото момиче, мечтаещо един ден да стане №1 в света.

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Хората, които са се срещали със Синер през последните дни, го описват като спокоен и усмихнат. Това подсказва, че възстановяването върви по план и разговорите с лекарите са донесли положителни новини.

Подготовката за сезон 2027 вече е на дневен ред

Сега предстои да бъдат изготвени плановете за 2027 г., да се прецени турнирният календар и да се вземе решение къде ще протече зимната подготовка.

Изглежда малко вероятно тази година тя да се проведе в Дубай, както се случваше в предишни сезони.

Предвид напрегнатата обстановка в Близкия изток е по-разумно да не се поемат излишни рискове.

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Турнирът Six Kings Slam в Саудитска Арабия вече беше преместен за края на декември, но около провеждането на останалите събития в региона все още има много неизвестни.

Затова в момента екипът на Синер вероятно обсъжда и къде да организира тренировъчния лагер на корта преди началото на австралийската част от сезона.

Монте Карло със сигурност предлага мек климат, но през декември температурите може да се окажат прекалено ниски.

В миналото Симоне Ваньоци е водил Синер да тренира в испанския град Аликанте, но за подготовката през последните два сезона беше избран Дубай.

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Не е изключено този път италианецът да реши да замине за Австралия значително по-рано от обикновено, за да се приспособи към високите температури, които неведнъж са му създавали сериозни затруднения.

Синер не губи време въпреки дългото отсъствие

Едно е сигурно — в лагера на Синер никой не си губи времето.

Тенисистът вече прекара твърде дълъг период далеч от кортовете и професионалния тур, в който на практика си подели сезона с Карлос Алкарас.

Италианецът е извън състезанията от април и пропусна всички турнири до US Open включително.

Планът за възстановяване на Синер: От Алто Адидже до Австралия

Световният №1, който ще отстъпи първото място в ранглистата в края на годината на Александър Зверев, обяви още на 6 октомври чрез видео в социалните си мрежи, че прекратява сезона си предсрочно.

Това означаваше, че той няма да участва и във Финалите на ATP, след като вече беше пропуснал турнирите в Монреал, Синсинати, US Open, Пекин, Шанхай, Виена и Париж.

Един след друг тези турнири отпадаха от програмата му, а всяко следващо отсъствие беше като нов болезнен удар за неговите привърженици.

Те очакват завръщането му още от 12 юли — деня на триумфа му на „Уимбълдън“ и последния му изигран мач.

Чакането продължава.

Анализ на Федерика Коки за gazzetta.it

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Снимки: Gettyimages