Планът за възстановяване на Синер: От Алто Адидже до Австралия

Световният №1 Яник Синер взе решение да сложи ранен край на състезателния си сезон за 2026 година, за да се концентрира върху пълното възстановяване на дясното си коляно. Италианецът бе извън корта след победата си над Александър Зверев на финала на Уимбълдън през юли, като възпалението на сухожилието на коляното го принуди да пропусне Откритото първенство на САЩ, както и турнирите в Пекин и Шанхай.

След проведени консултации в Лион с известния специалист по коленни стави д-р Бертран Сонери-Коте, бе потвърдено, че Синер ще следва консервативен медицински план, без необходимост от хирургическа интервенция. В лечението са включени PRP процедури (терапия с обогатена на тромбоцити плазма) и нехирургични методи, насочени към премахване на възпалението в засегнатото сухожилие.

Началният етап от възстановяването включва задължителна почивка у дома в Алто Адидже, съчетана с физиотерапия и специализирани упражнения за тазобедрените стави и седалищните мускули. Целта на този етап е постепенно облекчаване на натоварването върху коляното и пълно отстраняване на болката.

След приключване на физиотерапевтичната фаза в родния му регион, италианецът планира да пренесе подготовката си в Монте Карло, където постепенно ще увеличи физическите натоварвания и тренировките на корта. Ориентировъчната цел за завръщането му в игра е Откритото първенство на Австралия в началото на следващата година, но всички срокове остават условни и зависят пряко от това как коляното ще реагира на поетапното натоварване.

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