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Карлос Алкарас спаси два мачбола и оцеля срещу Тейлър Фриц

  • 7 ное 2026 | 01:52
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Карлос Алкарас спаси два мачбола и оцеля срещу Тейлър Фриц

Карлос Алкарас се класира за полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс" в Париж след драматична победа над Тейлър Фриц с 6:7(10:12), 7:5, 6:3. Срещата от четвъртфиналната фаза, изиграна на 6 ноември 2026 година, донесе пълен обрат за испанеца, който бе на крачка от отпадането, но съумя да спаси два мачбола във втория сет.

Първата част премина през изключително оспорван тайбрек, спечелен от американеца с 12:10 точки (7:6). Във втория сет Фриц стигна до две възможности да затвори мача, но Алкарас показа изключителна стабилност в критичните моменти, спаси и двата мачбола и обърна сета до 7:5 в своя полза. В решителната трета част световният номер 3 пое пълния контрол върху събитията на корта и приключи мача с 6:3.

Резултатът от този четвъртфинал реши и съдбата на последното осмо място за Финалите на ATP в Торино. Тейлър Фриц се нуждаеше от задължителна победа над Алкарас, за да изпревари Рафа Ходар в класацията Live Race to Turin. Загубата на американския тенисист официално потвърди класирането на 19-годишния испанец Ходар, който заема осмата позиция и ще дебютира на престижния турнир в Италия.

С тази победа Алкарас продължава серията си от успехи срещу Фриц, срещу кого е спечелил последните им 5 съперничества, и продължава борбата за първа титла от "Мастърс" в френската столица.

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Снимки: Gettyimages

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