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Световният номер 1 Яник Синер приключи сезона

  • 6 окт 2026 | 11:55
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Световният номер 1 Яник Синер приключи сезона

Световният номер 1 Яник Синер няма да се завърне на корта до края на 2026 година. Италианският тенисист взе официално решение да сложи край на състезателния си сезон поради продължаващите проблеми и възпаление в сухожилието на дясното си коляно, които го извадиха от игра след спечелването на титлата на Уимбълдън през юли.

Решението за оттегляне бе взето след задълбочени прегледи и консултации с водещи специалисти. След първоначален период на рехабилитация в медицинския център J Medical в Торино, Синер посети Лион за консултация с известния хирург д-р Бертран Сонери-Коте, специализиран в сложни травми на колената. Препоръката на медицинския екип е да се продължи с консервативно, безоперативно лечение за овладяване на възпалението, вместо да се предприема излишен риск с бързо завръщане на корта.

"Здравейте всички. Заедно с лекарите взехме решение, че имам нужда от цикъл за възстановяване на коляното ми, което означава, че сезонът 2026 официално приключи", заяви във видео Синер за всички свои последователи. 

"Финалите в Торино винаги ми носят невероятно емоции, но трябва да мисля и за бъдещето на кариерата ми. Ще се завърна, когато съм готов на 100%. Благодаря ви предварително за подкрепата и се надявам да ви видя много, много скоро отново на корта", каза още Синер.

Пропускането на оставащите турнири от азиатската турне, включително "Мастърс" в Шанхай и Пекин, както и предстоящите надпревари във Виена, Париж и Финалите на ATP в Торино, променя значително ситуацията на върха в мъжкия тенис. Въпреки че Синер изпраща забележителна година с 44 победи и само 3 загуби - белязана от титлата на Уимбълдън и трофеи от турнирите от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим, отсъствието му отваря възможност за преследвача Александър Зверев да се бори за първото място в световната ранглиста в края на годината.

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