В Гърция: ЦСКА имаше своите моменти, а Лапоухов спря ПАО от по-изразителен успех

ЦСКА изигра нов достоен мач, показвайки лице на отбор, за който трудно би могло да се каже, че две поредни години отсъстваше от международните битки, но и демонстрира игра, която определено има нужда от сериозно надграждане. В подобен дух бяха и преобладаващите мнения в Гърция след победата на Панатинайкос с 2:1 в Атина срещу 31-кратните ни шампиони. Именно че "червените" показаха характер и имаха своите силни моменти, но тъкмо домакините са били тимът с повече аргументи за крайния успех.

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В материала си за срещата от третия кръг в основната фаза gazzetta.gr отчита, че "детелините" са направили трудно начало и чак в 12-ата минута са имали своя първи добър шанс, като натискът им се е засилвал с времето. Тъкмо през втората половина на първата част дойдоха и в количествен план най-силните минути за гърците, като платформата в южната ни съседка отчита силните намеси на стража на ЦСКА Фьодор Лапоухов.

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Именно многото пропуски на домакините са и поводът за критики в гръцката медия към местния гранд. "Панатинайкос бе разочарование, като отбеляза само два гола срещу ЦСКА, загуби още... десет, но в крайна сметка се справи", пишат от gazzetta.gr. Все пак платформата отчита стойността на трите точки, които задържаха стопроцентовия актив на тима, като авторите на материала Сотирис Миконос и Никос Атанасиу обобщават: "Много добрият, но разочароващо неточен Панатинайкос победи ЦСКА".

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В novasports.gr пък отчитат победата на Панатинайкос като резултат от възходящата тенденция в тима през този сезон. Това е седма поредна победа за ПАО във всички турнири, като в материала и на тази платформа се посочва, че успехът от последната вечер е бил застрашен заради намесите на стража на носителите на Купата на България.

"По-голямата част от ударите обаче бяха спрени от внушителния беларуски вратар Лапоухов", пишат от novasports.gr.

Второто пропукване на беларусина обаче се описва като нещо, довело до логичния изход от двубоя: "Напълно нормално развитие на мача за домакините, които взеха страхотна победа".

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Друга медия в Гърция, която обърна внимание на срещата, бе sport-fm.gr, където също акцентът падна върху многото пропуски на домакините, а авторът на материала Тасос Никологианис излезе със заглавие: "Панатинайкос постигна целта си с 2:1 вместо с 5:1".

Никологианис пък запази линията на колегите си и не спести похвалите си за вратаря на ЦСКА, като му даде изключително висока оценка: "Лапоухов беше най-добрият играч на терена".

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Така "армейците" действително показаха, че могат да се борят с далеч по-скъпи и именити към момента състави, но е видимо, че им липсва нещо съвсем малко, за да се върнат към славните европейски вечери. Следващата възможност за 31-кратните ни шампиони ще бъде на 26 ноември (четвъртък) срещу Трабзонспор, когато "червените" ще опитат да повалят Мохамед Салах и компания в първия си международен мач на бижуто стадион "Българска армия".

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