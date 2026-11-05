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Над 2500 армейци дерат гърло в Атина

  • 5 ное 2026 | 22:13
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Над 2500 армейци дерат гърло в Атина

Над 2500 привърженици на ЦСКА дерат гърло от втория етаж на южната трибуна на Олимпийския стадион в Атина.

Панатинайкос 0:0 ЦСКА, "червените" със силна игра и две ситуации в началото
Панатинайкос 0:0 ЦСКА, "червените" със силна игра и две ситуации в началото

Агитката на домакините от Панатинайкос пък е разделена на три - огромната част е под таблото и жертвеника от Олимпийските игри от 2004 година, друга по-малка група фенове на "детелините" подкрепя своите и думка с тъпан в близост до българските си "колеги", а при един от корнерите се е образувала трета агитка на ПАО.

На стадиона в гръцката столица присъстват общо 25-26 хиляди зрители.

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