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"Само ЦСКА" кънти в Атина

  • 5 ное 2026 | 17:58
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Феновете на ЦСКА се разпяха на площада пред древния Олимпийски стадион в Атина. Агитката на "армейците", която ще наброява над 2000 души на "Спирос Луис" срещу Панатинайкос в Лига на конференциите тази вечер, запя любимите си песни преди потеглянето към квартал "Маруси".

На мястото има тежковъоръжена полиция. Армейските привърженици ще бъдат подкрепени от свои събратя от ФКСБ и Партизан. Органите нa реда не разрешиха на феновете на ЦСКА да направят шествие до Олимпийския стадион, а вместо това агитката на "червените" ще бъде превозена до съоръжението с десетки автобуси, осигурени от местния градски транспорт.

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