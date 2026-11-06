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ЦСКА благодари на феновете си за подкрепата в Атина

  • 6 ное 2026 | 11:27
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От ЦСКА благодариха на своите привърженици за подкрепата по време на вчерашното гостуване на Панатинайкос. На трибуните на Олимпийския стадион в Атина имаше над 2500 "червени" запалянковци, които не спряха да подкрепят любимия си отбор.

"Армейците" допуснаха поражение с 1:2 и остават с една спечелена точка в основната фаза на Лигата на конференциите. За тима на Маркус Гиздол предстоят срещи с Трабзонспор, КуПС и Тюн.

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"Армейци, отново бяхте неотлъчно до отбора и не спряхте да го подкрепяте до последния съдийски сигнал. Благодарим на всички, които бяха с ЦСКА в Атина!", написаха от клуба.

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Снимки: Startphoto

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