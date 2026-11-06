ЦСКА благодари на феновете си за подкрепата в Атина

От ЦСКА благодариха на своите привърженици за подкрепата по време на вчерашното гостуване на Панатинайкос. На трибуните на Олимпийския стадион в Атина имаше над 2500 "червени" запалянковци, които не спряха да подкрепят любимия си отбор.

"Армейците" допуснаха поражение с 1:2 и остават с една спечелена точка в основната фаза на Лигата на конференциите. За тима на Маркус Гиздол предстоят срещи с Трабзонспор, КуПС и Тюн.

ЦСКА не успя да спре лидера в ЛК въпреки чудесата от Лапоухов

"Армейци, отново бяхте неотлъчно до отбора и не спряхте да го подкрепяте до последния съдийски сигнал. Благодарим на всички, които бяха с ЦСКА в Атина!", написаха от клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto