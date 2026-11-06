Теодор Иванов: Излизаме за победа в дербито

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов говори след поражението с 1:2 от Панатинайкос в Атина. Бранителят на "червените" заяви, че отборът насочва фокус върху предстоящото дерби с Левски в неделя.

"Допуснахме много грешки, особено в средата на терена. Не мисля, че не можахме да отговорим на агресията. През второто полувреме показахме, че и ние можем да създаваме ситуации. За съжаление не успяхме да ги реализираме. Те също имат класни футболисти, както и ние. Голът дойде от заучена ситуация.

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Съжалявам, че не стигнахме до победа в този мач. Има малко време преди дербито. Опитваме се да се възстановим по най-добрия начин. Излизаме за победа в дербито. Мислим само за Левски", каза Иванов.

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Снимки: Startphoto