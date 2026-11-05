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Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

  • 5 ное 2026 | 16:28
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Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина
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Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

Бус на привърженици на футболния отбор на ЦСКА от клуба "Екзекуторс" в Хасково е бил потрошен в Атина преди днешния мача с Панатинайкос от Лигата на конференциите. Това съобщи за БТА журналистът Тихомир Петков, който е пътувал с феновете.

Групата на ЦСКА за гостуването на Панатинайкос
Групата на ЦСКА за гостуването на Панатинайкос

Инцидентът е станал късно снощи в района на хотел "Crystal City", където поддръжниците на червения тим са настанени. Неизвестни вандали са разбили страничното стъкло на автомобила, а от него са откраднати документи и яке, уточни Петков. За случая е била уведомена полицията, която разследва случая. 

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