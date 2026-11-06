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Авторът на победния гол за ПАО: ЦСКА знаеше много добре какво да прави, когато имаше топката

  • 6 ное 2026 | 13:03
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Авторът на победното попадение за Панатинайкос срещу ЦСКА Висенте Таборда подчерта, че отборът му е изиграл интензивен мач срещу труден противник и обясни, че най-важното са трите точки. Аржентинецът същевременно се спря и на начина, по който играчите на "червените" са играли с топката, определяйки победата на "детелините" с 2:1 като "справедлива".

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"Чувствам се много добре след тази среща. Беше труден мач, интензивна игра, знаехме, че са добър противник. Това, за което се държа, е победата и точките в домакинския мач. Противникът знаеше много добре какво да прави, когато имаше топката. Ние от своя страна се борихме и спечелихме, това беше победа, която заслужавахме", каза 25-годишният аржентински халф, който отбеляза и второто си попадение в Лигата на конференциите.

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"Създадохме достатъчно положения, но все нещо ни липсваше в завършващата фаза. Явно това е нещото, което трябва да подобрим. И вярвам, че ще се види напредък още в следващите срещи. Да, вече си гарантирахме участие в първите 24 отбора на Лигата на конференциите. Сега ще се стремим да останем в топ 8, за да си облекчим пътя по-нататък. Но имаме много сериозни съперници - Нордселанд, Фрайбург и Брайтън", обясни още юношата на Бока Хуниорс.

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Снимки: Imago

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