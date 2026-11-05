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Групата на ЦСКА за гостуването на Панатинайкос

  • 5 ное 2026 | 15:43
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Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Панатинайкос в мач от основната фаза на Лига на конференциите. Двубоят стартира в 22:00 часа на Олимпийския стадион в Атина.

ЦСКА извади Лео Перейра от картотеките за Лига на конференциите
ЦСКА извади Лео Перейра от картотеките за Лига на конференциите

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 19. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето’о, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 11. Мохамед Брахими, 34. Васил Каймаканов, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц

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