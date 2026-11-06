Алмейда: Трябва да победим Левски с цената на всичко

Бранителят на ЦСКА Диниш Алмейда бе разочарован от загубата с 1:2 от Панатинайкос. Защитникът е на мнение, че в предстоящия мач с Левски “червените” трябва да вземат победа на всяка цена.

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“Мачът бе това, което очаквахме. Един от най-трудните двубой, които ще имаме в Европа. Трябва да вземем позитиви и поуки от него. Ако бяхме ограничили част от грешките, може би щяхме да стигнем до равенство. За мача с Левски се нуждаем от победа, независимо как ще я постигнем”, каза Алмейда.

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