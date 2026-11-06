Калабрия: Беше труден мач, ЦСКА е атакуващ отбор

Давиде Калабрия беше един от главните герои за победата на Панатинайкос над ЦСКА с 2:1 в Лигата на конференциите, като голът му даде преднина на "зелените" в мача. Италианският защитник изрази задоволството си както от гола, който отбеляза, така и от резултата, като същевременно изтъкна и силните качества на "армейците". Той уточни, че целта на "детелините" е да бъдат в челната осмица.

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"Когато мога, правя това и ми харесва, когато намирам пространство. Тази вечер имах както пространство, така и възможности, поради което успях да вкарам. Много съм щастлив за гола, който вкарах, и за победата на моя отбор. Беше труден мач, защото противникът беше добър, атакуващ отбор.

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Нивото в Лигата на конференциите не е ниско, съперниците са силни и не можеш да печелиш с 5:0 през цялото време", коментира Калабрия пред гръцките медии.

На въпрос за продължаването в турнира и целта на Панатинайкос, италианецът отговори: "Искам да сме в челната осмица..".

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Снимки: Startphoto