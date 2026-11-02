Автогол на Цунами зарадва Краев и компания

Апоел (Тел Авив) победи Макаби (Хайфа) с 2:1 у дома в среща от деветия кръг на израелското първенство. Българският национал Андриан Краев започна като титуляр за домакините и остана на терена до 61-вата минута. За успеха на Апоел помогна автогол на бившия защитник на Левски Вендерсон Цунами (9'), а Даниел Дафа (45') удвои аванса. Бруниньо (58') отбеляза единственото попадение за гостите.

Домакините поведоха още в деветата минута. След центриране от свободен удар Фернан Майембо насочи топката с глава към малкото наказателно поле, където Цунами опита да я изчисти, но вместо това я изпрати в собствената си врата.

В края на първото полувреме Апоел се възползва от грешка при изнасянето на топката от Али Мохамед. Рой Алкокин овладя, напредна и отправи удар, който рикошира в Даниел Дафа и влезе в мрежата за 2:0.

В 54-тата минута Цунами се реваншира частично за автогола си, след като предотврати трето попадение. При контраатака на домакините Дафа първо бе спрян от вратаря Омри Глазер, а при повторния си опит бе преодолял стража, но бившият футболист на Левски изби топката от голлинията.

Четири минути по-късно Макаби намали изоставането си. Ейтан Азулай изведе Ели Даса отдясно, а той подаде остро към Бруниньо, който отблизо реализира за 2:1.

В 60-ата минута напрежението между футболистите доведе до спречкване и четири жълти картона, един от които получи Адриан Краев. Само минута по-късно българският халф бе заменен от Ел Ям Канцеполски.

Апоел удържа преднината си и записа пета поредна победа в първенството. Тимът от Тел Авив събра 22 точки и заема второто място, само на една зад лидера Макаби (Тел Авив). Макаби (Хайфа) допусна второ последователно поражение и остава четвърти с 18 точки.

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