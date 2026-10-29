Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Макаби (Тел Авив)

Краев и Апоел спечелиха трофей в Израел в зрелище срещу градския съперник

  • 29 окт 2026 | 22:33
  • 1424
  • 0
Краев и Апоел спечелиха трофей в Израел в зрелище срещу градския съперник

Андриан Краев спечели първия си трофей, откакто се присъедини към Апоел (Тел Авив)! Българинът изигра малко над половин час при успеха на клубния си тим с 3:2 срещу вечния съперник Макаби (Тел Авив) във финала на турнира Тото Къп.

Краев започна двубоя на резервната скамейка и се появи в игра след почивката в 60-ата минута, когато замени своя съотборник Ел Ям Канцеполски.

Иначе изглеждаше, че двубоят ще се реши с минимална преднина в полза на Краев и компания, след като в 18-ата минута Роуи Алкукин откри резултата и в следващия един астрономически час игра минималната преднина се задържа.

Така се стигна до 78-ата минута, когато бе отсъдена дузпа в полза на Апоел, а Омри Алтман бе точен от бялата точка, за да покачи.

В 83-тата минута изглеждаше, че "червените" си бяха капарирали трофея, след като Даниел Дапа направи 3:0, но съвсем скоро последва зрелищна драма.

Дор Перец вкара два бързи гола в 89-ата минута и в 1-вата минута на добавеното време и намали изоставането на своя тим, но до изравняване не се стигна и в крайна сметка Апоел (Тел Авив) ликува.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

ПАОК надви АЕК в дербито за Купата на Гърция, Мартин Георгиев не игра

ПАОК надви АЕК в дербито за Купата на Гърция, Мартин Георгиев не игра

  • 29 окт 2026 | 03:15
  • 2491
  • 0
Малмьо разгроми Халмстад, Карабельов отново остана на пейката

Малмьо разгроми Халмстад, Карабельов отново остана на пейката

  • 29 окт 2026 | 02:36
  • 1406
  • 0
Християн Петров получи шанс като титуляр

Християн Петров получи шанс като титуляр

  • 29 окт 2026 | 01:23
  • 1658
  • 0
Росен Божинов с асистенция в голово шоу между Пиза и Палермо

Росен Божинов с асистенция в голово шоу между Пиза и Палермо

  • 29 окт 2026 | 00:50
  • 5835
  • 0
Марин Петков и Ал-Таавон с важна победа във второто ниво на Азиатската Шампионска лига

Марин Петков и Ал-Таавон с важна победа във второто ниво на Азиатската Шампионска лига

  • 29 окт 2026 | 00:33
  • 1592
  • 1
Наполи разгроми Монца, Антов с първи минути през сезона

Наполи разгроми Монца, Антов с първи минути през сезона

  • 28 окт 2026 | 23:57
  • 2287
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

  • 29 окт 2026 | 14:22
  • 53928
  • 253
Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

  • 29 окт 2026 | 15:23
  • 24450
  • 70
Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

  • 29 окт 2026 | 14:18
  • 17026
  • 12
Обратното броене продължава! Ронадло изригна с хеттрик и вече е само на 15 гола от голямата цел

Обратното броене продължава! Ронадло изригна с хеттрик и вече е само на 15 гола от голямата цел

  • 29 окт 2026 | 21:57
  • 7115
  • 22
Станаха ясни името и формата на новия стадион на Милан и Интер

Станаха ясни името и формата на новия стадион на Милан и Интер

  • 29 окт 2026 | 21:47
  • 5791
  • 7