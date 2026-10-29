Краев и Апоел спечелиха трофей в Израел в зрелище срещу градския съперник

Андриан Краев спечели първия си трофей, откакто се присъедини към Апоел (Тел Авив)! Българинът изигра малко над половин час при успеха на клубния си тим с 3:2 срещу вечния съперник Макаби (Тел Авив) във финала на турнира Тото Къп.

ורק למענך מוכן לתת שלוש #רקהפועל https://t.co/ZciksPjkmT — Hapoel Tel Aviv FC (@HapoelTelAvivFC) October 29, 2026

Краев започна двубоя на резервната скамейка и се появи в игра след почивката в 60-ата минута, когато замени своя съотборник Ел Ям Канцеполски.

Иначе изглеждаше, че двубоят ще се реши с минимална преднина в полза на Краев и компания, след като в 18-ата минута Роуи Алкукин откри резултата и в следващия един астрономически час игра минималната преднина се задържа.

Така се стигна до 78-ата минута, когато бе отсъдена дузпа в полза на Апоел, а Омри Алтман бе точен от бялата точка, за да покачи.

В 83-тата минута изглеждаше, че "червените" си бяха капарирали трофея, след като Даниел Дапа направи 3:0, но съвсем скоро последва зрелищна драма.

Дор Перец вкара два бързи гола в 89-ата минута и в 1-вата минута на добавеното време и намали изоставането на своя тим, но до изравняване не се стигна и в крайна сметка Апоел (Тел Авив) ликува.

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