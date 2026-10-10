Победи за Апоел (Беер Шева) и Апоел (Тел Авив) в Израел, българите не играха

Апоел (Беер Шева) и Апоел (Тел Авив) записаха победи в поредния кръг от първенството на Израел. Първият се наложи с 2:0 като гост на Ирони (Тибериас), докато вторият спечели визитата си на Ирони Кириат Шмона с 3:1. Българските национали Йоан Стоянов и Андриан Краев не взеха участие в срещите за своите отбори.

Апоел (Беер Шева) стигна до успеха с попадения на Жоао Виктор в 53-ата минута и на Марк Фъргюсън в 97-ата минута.

Апоел (Тел Авив) пък спечели трите точки след голове на Дъглас Овусу (10), Емануел Боатенг (54) и Омри Алтман (58). За домакините се разписа Саня от дузпа (94).

След тези мачове двата тима продължават да са рамо до рамо в класирането. Апоел (Тел Авив) е 2-ри, а Апоел (Беер Шева) - 3-ти, всеки с по 13 точки.

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