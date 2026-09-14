Макаби разгроми Краев и Апоел в дербито на Тел Авив

Макаби (Тел Авив) надигра с 4:1 градския си съперник Апоел (Тел Авив) в голямото дерби от 4-тия кръг на израелското първенство. По този начин тимът на Кени Милър запази стопроцентовия си актив от началото на сезона и оглавява класирането с 12 точки, докато Апоел остана на третата позиция със 7 пункта.

Андриан Краев беше титуляр за "червените" и получи жълт картон в 86-ата минута. Отборът на българския национал допусна първа загуба през кампанията и пропусна възможността да излезе начело в подреждането.

В предишния кръг Макаби срази със същия резултат шампиона Апоел (Беер Шева), а днес показа класата си и срещу другия си основен конкурент. Дор Перец откри в 19-ата минута, но в 33-тата Став Туриел изравни. Много скоро след това Ошер Давида вкара втори гол за Макаби, а в края на полувремето Туриел получи червеин картон.

С човек повече символичните домакини имаха голямо надмощие през втората част. Футболистите на Апоел рухнаха физически в последните минути и инкасираха още две попадения, дело на резервите Хишам Лаюс и Елад Мадмон.

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