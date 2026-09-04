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  3. Краев и Апоел (ТА) сразиха един от основните си конкуренти

Краев и Апоел (ТА) сразиха един от основните си конкуренти

  • 4 сеп 2026 | 04:52
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Краев и Апоел (ТА) сразиха един от основните си конкуренти

Андриан Краев игра цял мач и получи висока оценка за представянето си при победата на Апоел (Тел Авив) с 3:0 над Бейтар (Йерусалим). Това беше отложен двубой от 1-вия кръг на израелското първенство, а домакините не оставиха съмнение в превъзходството си и постигнаха убедителен успех срещу един от тимовете с амбиции за челно класиране.

Апоел (Тел Авив) отпадна в плейофния кръг на Лига на конференциите от Аталанта (0:0, 0:1), а след това не вкара гол и в откриващия си двубой в Лигат ХаАл - 0:0 срещу Апоел (Хайфа). Снощи обаче съставът на Елянив Барда демонстрира класата си в атака и зарадва феновете на "Блумфийлд".

Роуи Алкукин откри резултата в 17-ата минута след пас на Став Туриел. В началото на второто полувреме Лука Гадрани от гостите получи червен картон, а Дъглас Овусу (73') и Даниел Дапа (82') осигуриха категоричната победа на "червените".

Апоел (Тел Авив) събра 4 точки и се намира на 4-то място в подреждането, а лидери с пълен актив от по 6 точки са Макаби (Тел Авив) и Макаби (Нетаня).

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