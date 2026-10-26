Йоан Стоянов победи Цунами в луд мач в Израел

Апоел (Беер Шева) разгроми Макаби (Хайфа) с 5:2 като гост в двубой от 8-ия кръг на израелското първенство и записа пета поредна победа в шампионата. Българският национал Йоан Стоянов се появи в игра за победителите в 67-ата минута. Игор Златанович (50', 56' – дузпа) отбеляза два гола, а по веднъж се разписаха Джибрил Диоп (54') и Форсън Аманква (79'), докато Адам Гримберг (82') си отбеляза автогол. Именно Гримберг (77', 90+2') обаче реализира и двете попадения за домакините.

Бившият капитан на Левски Цунами започна като титуляр за Макаби и се отличи с две интересни прояви през първото полувреме. В 35-ата минута бразилецът изчисти топката от голлинията след удар с глава на Захи Ахмед, а в 41-вата опита атрактивна задна ножица след корнер, но стреля над вратата. До почивката двата отбора не успяха да си отбележат гол.

В началото на втората част обаче Апоел нанесе три удара само за шест минути. В 50-ата минута Златанович откри резултата с глава след центриране от корнер на Педро Амадор. Четири минути по-късно Диоп удвои с мощен удар в горния ъгъл след отбита топка в наказателното поле. В 55-ата минута Ноам Щайфман загуби топката и повали откъсващия се Джавон Ийст, за което получи директен червен картон, а съдията отсъди дузпа. Златанович реализира наказателния удар минута по-късно и направи резултата 0:3.

Макаби получи възможност бързо да намали изоставането си, след като в 59-ата минута Педро Амадор извърши нарушение срещу Педро Бразао в наказателното поле. Бруниньо обаче пропусна отсъдената дузпа, след като Офир Марциано спаси удара му.

В заключителните минути двата отбора си размениха още четири попадения. Влезлият като резерва Гримберг намали на 1:3 в 77-ата минута, но само две минути по-късно Форсън възстанови аванса от три гола на гостите. В 82-рата минута Гримберг си отбеляза автогол, а в добавеното време оформи крайното 2:5 с второто си попадение за Макаби.

С успеха Апоел (Беер Шева) събра 19 точки и се изкачи на третото място в класирането, докато Макаби (Хайфа) е четвърти с 18 пункта.

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