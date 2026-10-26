Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Беер Шева)

Йоан Стоянов победи Цунами в луд мач в Израел

  • 26 окт 2026 | 22:25
  • 714
  • 0
Йоан Стоянов победи Цунами в луд мач в Израел

Апоел (Беер Шева) разгроми Макаби (Хайфа) с 5:2 като гост в двубой от 8-ия кръг на израелското първенство и записа пета поредна победа в шампионата. Българският национал Йоан Стоянов се появи в игра за победителите в 67-ата минута. Игор Златанович (50', 56' – дузпа) отбеляза два гола, а по веднъж се разписаха Джибрил Диоп (54') и Форсън Аманква (79'), докато Адам Гримберг (82') си отбеляза автогол. Именно Гримберг (77', 90+2') обаче реализира и двете попадения за домакините.

Бившият капитан на Левски Цунами започна като титуляр за Макаби и се отличи с две интересни прояви през първото полувреме. В 35-ата минута бразилецът изчисти топката от голлинията след удар с глава на Захи Ахмед, а в 41-вата опита атрактивна задна ножица след корнер, но стреля над вратата. До почивката двата отбора не успяха да си отбележат гол.

В началото на втората част обаче Апоел нанесе три удара само за шест минути. В 50-ата минута Златанович откри резултата с глава след центриране от корнер на Педро Амадор. Четири минути по-късно Диоп удвои с мощен удар в горния ъгъл след отбита топка в наказателното поле. В 55-ата минута Ноам Щайфман загуби топката и повали откъсващия се Джавон Ийст, за което получи директен червен картон, а съдията отсъди дузпа. Златанович реализира наказателния удар минута по-късно и направи резултата 0:3.

Макаби получи възможност бързо да намали изоставането си, след като в 59-ата минута Педро Амадор извърши нарушение срещу Педро Бразао в наказателното поле. Бруниньо обаче пропусна отсъдената дузпа, след като Офир Марциано спаси удара му.

В заключителните минути двата отбора си размениха още четири попадения. Влезлият като резерва Гримберг намали на 1:3 в 77-ата минута, но само две минути по-късно Форсън възстанови аванса от три гола на гостите. В 82-рата минута Гримберг си отбеляза автогол, а в добавеното време оформи крайното 2:5 с второто си попадение за Макаби.

С успеха Апоел (Беер Шева) събра 19 точки и се изкачи на третото място в класирането, докато Макаби (Хайфа) е четвърти с 18 пункта.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Отборът продължава да се подобрява, доволен е собственикът на Милан

Отборът продължава да се подобрява, доволен е собственикът на Милан

  • 26 окт 2026 | 19:55
  • 1806
  • 0
Звездата на Атлетик: Отказах на Барселона, Арсенал, ПСЖ и много други, за да остана тук

Звездата на Атлетик: Отказах на Барселона, Арсенал, ПСЖ и много други, за да остана тук

  • 26 окт 2026 | 19:08
  • 3080
  • 2
"Златната топка": Барселона с трета награда за вечерта

"Златната топка": Барселона с трета награда за вечерта

  • 26 окт 2026 | 23:00
  • 36801
  • 50
Нико Ковач обяви, че Борусия (Д) ще е без втория си гръцки национал срещу Вердер и предупреди за опасността от Фюлкруг

Нико Ковач обяви, че Борусия (Д) ще е без втория си гръцки национал срещу Вердер и предупреди за опасността от Фюлкруг

  • 26 окт 2026 | 18:08
  • 709
  • 0
Рома обвърза откритието си на сезона с дългосрочен договор

Рома обвърза откритието си на сезона с дългосрочен договор

  • 26 окт 2026 | 17:32
  • 5755
  • 0
Насионал представи третия си треньор за сезона

Насионал представи третия си треньор за сезона

  • 26 окт 2026 | 17:32
  • 1349
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продължава да лети при Гиздол! "Червените" оглавиха върха след аржентинско танго и бой над Лудогорец

ЦСКА продължава да лети при Гиздол! "Червените" оглавиха върха след аржентинско танго и бой над Лудогорец

  • 26 окт 2026 | 21:23
  • 93186
  • 490
Гиздол разкри на какво се дължи днешната победа на ЦСКА над Лудогорец

Гиздол разкри на какво се дължи днешната победа на ЦСКА над Лудогорец

  • 26 окт 2026 | 21:53
  • 9246
  • 4
Разправии и размяна на юмруци между фенове на ЦСКА и Лудогорец на “Васил Левски” (видео)

Разправии и размяна на юмруци между фенове на ЦСКА и Лудогорец на “Васил Левски” (видео)

  • 26 окт 2026 | 19:55
  • 28608
  • 49
"Златната топка": Барселона с трета награда за вечерта

"Златната топка": Барселона с трета награда за вечерта

  • 26 окт 2026 | 23:00
  • 36801
  • 50
Нули на стадион "Христо Бонев"! Локомотив (Пд) "забрави" за Крушарски с равен срещу Славия

Нули на стадион "Христо Бонев"! Локомотив (Пд) "забрави" за Крушарски с равен срещу Славия

  • 26 окт 2026 | 18:56
  • 28726
  • 46
Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

  • 26 окт 2026 | 14:51
  • 13433
  • 6